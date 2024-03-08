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Самолет Шарм-эль-Шейх — Волгоград отправили на запасной аэродром из-за атаки беспилотников

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Самолет Шарм-эль-Шейх — Волгоград был отправлен на запасной аэродром в Астрахань.

Самолет Шарм-эль-Шейх — Волгоград отправили на запасной аэродром из-за атаки беспилотников

Самолет.

Это произошло из-за ограничения в воздушном пространстве Волгограда на фоне атаки беспилотников, сообщает РИА Новости.

Задержаны два рейса из Москвы авиакомпании «Победа» и «Аэрофлот”.

По последним данным, уже ограничения сняли. Ожидается прилет лайнеров, указывает Газета.Ru.

Ранее борт “Победы” совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Сибири. Лайнер выполнял рейс Москва — Кемерово. На борту было 179 пассажиров.

Самолет до расследования инцидента отстранили от полетов.

Также летевший в Горно-Алтайск самолет по неизвестным причинам ушел на запасной аэродром в Барнауле.

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Взято отсюда
08.03.2024

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