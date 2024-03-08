Самолет Шарм-эль-Шейх — Волгоград отправили на запасной аэродром из-за атаки беспилотников

Самолет Шарм-эль-Шейх — Волгоград был отправлен на запасной аэродром в Астрахань.
Самолет.
Это произошло из-за ограничения в воздушном пространстве Волгограда на фоне атаки беспилотников, сообщает РИА Новости.
Задержаны два рейса из Москвы авиакомпании «Победа» и «Аэрофлот”.
По последним данным, уже ограничения сняли. Ожидается прилет лайнеров, указывает Газета.Ru.
Ранее борт “Победы” совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Сибири. Лайнер выполнял рейс Москва — Кемерово. На борту было 179 пассажиров.
Самолет до расследования инцидента отстранили от полетов.
Также летевший в Горно-Алтайск самолет по неизвестным причинам ушел на запасной аэродром в Барнауле.
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Взято отсюда
08.03.2024