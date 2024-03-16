Самый большой в мире самовар и блинчики. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

Сегодня, 16 марта, в селе Новотырышкино проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024». Корреспонденты altapress.ru отправились туда и узнали много необычного.
«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.
Начало планируется на 13:00, однако праздник уже начался. Погода на праздник выдалась отличный — ветра нет, а снег тает от яркого солнышка.
На фестивале можно полакомиться шашлыком и даже прокатится вокруг озера.
«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.
«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.
«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.
«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.
Женщина из города Ирбит (Свердловская область) привезла игрушки.
«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.
«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.
«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.
На праздник привезли самый большой самовар в мире на 415 л.
Директор культурного центра на Урале Михаил Смердов рассказал, что самовар установлен на мотоцикле “Урал”, который также собрали в городе Ирбит.
«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.
«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.
В коллекции ирбитского музея народного быта находится около 300 самоваров.
Только взгляните, какие задорные игры проходят на Масленице.
«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.
«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.
«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.
«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.
Наготове стоят зажигательные бабы-чучело.
«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.
«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.
«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.
«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.
«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.
«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.
«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.
Милая сова спокойно сидит и смотрит на гостей фестиваля.
Милые козлята красуются перед людьми.
«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.
«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.
«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.
«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.
«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.
Как проходит официальное открытие фестиваля смотрите тут.
Самое важное – в нашем Telegram-канале
Взято отсюда
16.03.2024