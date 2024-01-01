Сбил двух человек. Стали известны подробности аварии в Топчихинском районе

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП в Топчихинском районе, которое произошло 1 января.

ДТП на трассе А 322 в Топчихинском районе

По предварительным данным, 33-летний водитель, управляя автомобилем “Опель”, ехал со стороны Барнаула в направлении Алейска. Мужчина не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет.

Позади автомобиля в попутном направлении ехал другой автомобиль – “Акура” под управлением 28-летнего мужчины. При виде опасности водитель так же не справился с управлением и съехал в кювет в том же направлении.

Там “Акура” наехала на двух женщин , 33 и 36 лет, которые находились вблизи автомобиля “Опель”. В результате ДТП женщины получили травмы различной степени тяжести.

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Взято отсюда

01.01.2024