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Семилетняя девочка умерла в кабинете стоматолога в Ленинградской области

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Состояние ребенка ухудшилось после введения анестезии

Семилетняя девочка умерла в кабинете стоматолога в Ленинградской области

Вывеска стоматологической клиники / Baza

Семилетняя девочка скончалась в кабинете стоматолога в Ленинградской области. Об этом сообщает Baza.

Ребенку нужна была замена кардиостимулятора. Для выполнения процедуры необходимо получить справку от стоматолога. 

Девочку привели в клинику “Визит стома” в Кудрово, где после осмотра решили удалить зуб. Маленькой пациентке ввели анестезию, но она почувствовала себя плохо.

Сотрудники стоматологии вызвали скорую, но спасти ребенка не удалось. 

Сейчас клиника закрыта. Следователи проводят проверку.

Взято отсюда

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