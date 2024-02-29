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Серьезное ДТП произошло на трассе Павловск — Барнаул

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Авария произошла на трассе Павловск — Барнаул утром 29 февраля, сообщает “В курсе 22”.

Серьезное ДТП произошло на трассе Павловск — Барнаул

Скорая помощь.

На месте аварии работают медики, МЧС и ДПС. Подробности уточняются.

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Взято отсюда
29.02.2024

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