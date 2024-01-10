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Шарлот в суде извинился перед Путиным

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Сам он не понимает, зачем разорвал портрет президента, но отметил, что не таил какой-либо злобы на него

Шарлот в суде извинился перед Путиным

Кадр из видео / Лига безопасного интернета

Певец Эдуард Шарлот зачитал в Самарском областном суде обращение, в котором извинился перед президентом России Владимиром Путиным за видеоролик, на котором разорвал портрет российского лидера. Об этом сообщает RT.

Шарлот в суде рассказал, что разорвал рисунок под песню Игоря Талькова. Сам он не понимает, зачем это сделал, но отметил, что не таил какой-либо злобы на президента и не имел какого-либо очевидного несогласия с Путиным в политических вопросах. Артист извинился перед главой государства, подчеркнув, что сделал “глупейший” поступок.

Также музыкант высказался о видео, на котором он сжигает российский паспорт. Свой поступок Шарлот объяснил тем, что был “одурманен” прозападной пропагандой.

Напомним, что ранее в отношении певца возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Сам Эдуард находится под арестом – в СИЗО он пробудет по меньшей мере до 24 января.

Взято отсюда

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