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“Схема Лерчек”. СМИ назвали сумму долга Ивлеевой налоговой

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Ей грозит до пяти лет тюрьмы

"Схема Лерчек". СМИ назвали сумму долга Ивлеевой налоговой

Фото: соцсети Насти Ивлеевой

Блогера Настю Ивлееву подозревают в использовании схемы дробления бизнеса. Как сообщает Telegram-канал Shot, из-за использования схемы казна недополучила 137 млн рублей.

Так, в 2020 году Ивлеева зарегистрировала компанию “Ивлеева продакшн”. Она занималась тем же, что и ИП Ивлеевой. Все три года для компании и предпринимательства действовала упрощенная система налогообложения. В итоге из 150 млн необходимых налогов Ивлеева заплатила лишь 13 млн.

Сейчас Ивлеевой грозит до пяти лет тюрьмы по статье  “Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере”.

Напомним, что ранее о проверке налоговиков по материалам полиции сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она подчеркнула, что проверка имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела.

Взято отсюда

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