Школьница получила черепно-мозговую травму на концерте известного рэпера

14-летнюю школьницу госпитализировали с черепно-мозговой травмой с концерта репера Шайни в Москве, сообщает Shot.
Скорая помощь.
По словам пострадавшей, в разгар выступления Шайни (Никиты Полякова), диджей со сцены кинул бутылку в зрительный зал.
Она попала девочке в голову, и та упала на танцпол.
Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
По ее словам, организаторы концерта пытались оправдаться перед полицейскими, якобы никаких бутылок не было.
Семья девочки написала заявление в полицию.
Ранее боец джиу-джитсу проломил хулиганящему подростку череп.
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Взято отсюда
26.02.2024