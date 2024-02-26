Школьница получила черепно-мозговую травму на концерте известного рэпера

14-летнюю школьницу госпитализировали с черепно-мозговой травмой с концерта репера Шайни в Москве, сообщает Shot.

Скорая помощь.

По словам пострадавшей, в разгар выступления Шайни (Никиты Полякова), диджей со сцены кинул бутылку в зрительный зал.

Она попала девочке в голову, и та упала на танцпол.

Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

По ее словам, организаторы концерта пытались оправдаться перед полицейскими, якобы никаких бутылок не было.

Семья девочки написала заявление в полицию.

Ранее боец джиу-джитсу проломил хулиганящему подростку череп.

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Взято отсюда

26.02.2024