Школьница попала в реанимацию после курения электронной сигареты

Правоохранители проводят проверку

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Санкт-Петербурге девятиклассница попала в реанимацию из-за электронной сигареты, пишет местное издание “Фонтанка”.

Родители нашли дочь в тяжелом состоянии в луже рвоты утром 8 марта. Рядом с ней лежал гаджет для курения — не исключено, что именно он замешан в произошедшем.

Девушку с отравлением неизвестным веществом госпитализировали. Правоохранительные органы уже проводят проверку.

Ранее в Барнауле чуть не сгорела квартира из-за электронной сигареты.

Взято отсюда