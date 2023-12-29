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Сибирячка перевела мошенникам крупную сумму, думая, что разговаривает с ГИБДД

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Женщина из Новосибирской области перевела аферистам 60 тыс. рублей, пока те притворялись представителями ГИБДД, сообщает “КП-Новосибирск”.

Сибирячка перевела мошенникам крупную сумму, думая, что разговаривает с ГИБДД

Телефон.

Попросили деньги на телефон

Жертвой стала 39-летняя Мария из небольшого городка Болотное. Все случилось 23 декабря, когда она ехала в местный салон красоты. Там парикмахер несколько минут говорила по телефону, говорила, что готова сотрудничать.

Потом объяснила – ей звонили из местного ГИБДД, попросили привезти 9 сертификатов на услуги салона. Якобы в качестве новогоднего подарка сотрудницам. Попросила Марию помочь, та согласилась.

Она забрала сертификаты, и они с мужем поехали в ГАИ. В какой-то момент оттуда позвонили и попросили заехать в магазин — положить деньги на телефон одного из сотрудников. Мол, потом сразу все вернут. Дальше, по словам Марии, все как в тумане.

В итоге женщина перевела им все отложенные на покупку телевизора деньги — 60 тыс. рублей.

Сибирячка перевела мошенникам крупную сумму, думая, что разговаривает с ГИБДД

Корректор.

Развела руками

Что ее обманули, она поняла только когда сделала последний перевод. Именно тогда женщина наконец попросила “сотрудника” представиться. Мошенник представился именем бывшего начальника местного отделения ГИБДД. По случайности он оказался соседом Марии, женщина позвонила ему и узнала, что он вообще сейчас на рыбалке.

Тогда в ярости женщина позвонила в парикмахерскую, но там мастер только развела руками и добавила, что сама ничего не подозревала. Тем более, у нее в ГИБДД работают знакомые, поэтому просьбе о сертификатах она не удивилась.

Только потом выяснилось, что подобные звонки приходили еще в другие парикмахерские и в мебельный салон, но никто не повелся.

Потом Мария пошла в полицию, хотела написать заявление, но осознала, что деньги не вернут. Номера пробили, оказалось, что звонили из Ставропольского края.

Из хорошего – только оставшиеся в руках пострадавшей сертификаты, которые она собирается подарить.

Ранее мы рассказывали, как устроены преступные синдикаты телефонных мошенников и как они нас разводят.

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Взято отсюда
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