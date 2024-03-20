Женщина из Новосибирска стала жертвой альфонса. Теперь она страдает от огромных долгов, а парня и след простыл, сообщает «КП Новосибирск».

Сибирячка влезла в кредиты ради парня из мессенджера.

Надежда из Новосибирска в одиночку растит двоих детей, работает туристическим гидом. Она не искала никаких отношений, но в декабре 2022 года познакомилась с парнем в мессенджере.

Начало романа и обмана

Они познакомились благодаря группе в соцсетях. После пары комплиментов, он позвал ее на свидание. Женщина повелась на его образ, он показался ей успешным и решительным, а еще красиво говорил.

Второе свидание мужчина запланировал уже после Нового года, но в последний момент отменил его из-за внезапной поездки. Тогда он впервые попросил у нее денег в долг. Новому знакомому потребовалось 10 тыс. рублей, но Надежда их не отправила. Он назначил второе свидание и женщина не отказалась. При личной встрече мужчина попросил у сибирячки две тыс. рублей до зарплаты. Сумма была маленькой и она одолжила ему деньги.

После этого Надежда со своим партнером стали встречаться регулярно, женщина начала думать, что у них уже серьезные отношения. Но у мужчины произошло горе.

Сибирячка влезла в кредиты ради парня из мессенджера.

Первые большие деньги

Он избил кого-то и, чтобы замять дело, ему понадобилось 200 тыс. рублей. Он заверил, что нашел 67 тыс. рублей, а от нее ему требуется 114 тыс. Надежда согласилась отдать ему деньги под расписку, но к нотариусу они не обратились.

Сибирячка оплатила ухажеру жилье — еще 12 тыс. рублей. Но на этом парень не успокоился.

Сибирячка влезла в кредиты ради парня из мессенджера.

Он попросил 100 тыс. рублей, чтобы помочь дяде с ремонтом в деревне. Надежда деньги дала под расписку. А потом оказалось, что мужчина был на похоронах этого же дяди, женщина поверила, ведь тема не для шуток.

Сибирячка влезла в кредиты ради парня из мессенджера.

Через некоторое время мужчина стал то пропадать, то появляться. То отдавать деньги, то пропадать, не отвечая на сообщения и звонки.

Ближе к Новому году он отказался отмечать праздник с Надеждой. Заявил, что это для него не праздник и он будет спать.

Горькая правда

Надежда отчаялась и решила обратиться в женский чат за советом. Собеседницы предложили проверить ухажера, но результаты сибирячку не порадовали. Оказалось, что он женат, а адреса, которые он писал в расписках ненастоящие. Один дом и вовсе давно снесли.

Сибирячка влезла в кредиты ради парня из мессенджера.

Тогда Надежда спросила, что он может рассказать ей о браке. Он заявил, что хочет быть только с Надеждой. При этом он попросил еще порядка 60 тыс. рублей: 10 на подарки детям и 50 на ремонт машины. Надежда вновь поверила «успешному» и «решительному» мужчине.

В конце декабря 2023 года Надежда написала жене своего любимого. Ситуация оказалось гораздо интереснее:

Оказалось, что у супругов ипотечная квартира, никакой смерти родственника не было, а на ремонт машины он еще у жены взял 80 тыс. рублей. Тогда Надежда рассказала супруге про долги и попросила их вернуть. Выяснилось, что жена его выгнала и живет он с другой.

Сибирячка влезла в кредиты ради парня из мессенджера.

Тогда у Надежды разбились розовые очки и она решила подсчитать, сколько ей должен ухажер. В общей сложности он должен ей 350 тыс. рублей. Он пообещал переписать на нее часть какого-то земельного участка.

В результате денег нет, участка нет. Остались огромные долги.

Ранее сообщалось, что наказали альфонса, укравшего золотые украшения у жительницы Барнаула.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда

20.03.2024