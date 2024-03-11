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Сибирячка загуляла на праздниках и заперла дома двух маленьких детей

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Женщина в Новосибирске загуляла на 8 марта и заперла дома двух маленьких детей. Об этом сообщает Mash Siberia.

Сибирячка загуляла на праздниках и заперла дома двух маленьких детей

Ребенок.

Известно, что в ночь на 9 марта женщина ушла отмечать праздник.

При этом в квартире остались маленькие дети — трех и пяти лет.

Отмечается, что плач детей услышали соседи. Они вызвали специалистов, чтобы вскрыть дверь.

На данный момент следователи начали проверку. Женщине грозит до трех лет тюрьмы, если ее вину докажут.

Ранее сообщалось, что молотком по голове ударил барнаульский школьник одноклассника.

К счастью, госпитализация не потребовалась. Медики поставили диагноз — ушиб мягких тканей.

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Взято отсюда
11.03.2024

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