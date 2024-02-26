Сибиряк поджигал машины в Барнауле за денежное вознаграждение

Жителя Новосибирска обвиняют в поджоге автомобилей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов алтайского края.

Пожар.

Отмечается, что житель Новосибирска за обещанное денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей поджег шесть автомобилей в Барнауле.

Все они были припаркованы во дворе жилого дома. Причиненный материальный ущерб составил 10,4 млн рублей.

На данный момент мужчина находится под стражей.

Ранее сообщалось, что мужчина поджег собственный автобус из-за конфликта с женой.

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Взято отсюда

26.02.2024