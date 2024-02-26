Сибиряк поджигал машины в Барнауле за денежное вознаграждение

Жителя Новосибирска обвиняют в поджоге автомобилей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов алтайского края.
Пожар.
Отмечается, что житель Новосибирска за обещанное денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей поджег шесть автомобилей в Барнауле.
Все они были припаркованы во дворе жилого дома. Причиненный материальный ущерб составил 10,4 млн рублей.
На данный момент мужчина находится под стражей.
Ранее сообщалось, что мужчина поджег собственный автобус из-за конфликта с женой.
Самое важное – в нашем Telegram-канале
Взято отсюда
26.02.2024