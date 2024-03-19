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Сибиряка, который убил односельчанина, отправили в колонию

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Рецидивисту, который убил отца двоих детей, вынесли приговор в Новосибирском районном суде, сообщает «КП Барнаул».

Сибиряка, который убил односельчанина, отправили в колонию

Сергей Олейник и Андрей Тырышкин.

Отмечается, что в 2021 году поступило сообщение о пропаже Андрея Тырышкина. Мужчину несколько недель искала его вместе с волонтерами и полицией.

Тырышкина нашли спустя два месяца, к сожалению, убитым. А его тело нашли возле местного кладбища.

В убийстве обвинили Сергея Олейника, который уже отсидел срок за аналогичное преступление и освободился в 2019 году. Свою вину преступник отрицал, а в своем последнем слове просил его оправдать.

Мужчина рассказал подробности ссоры между ним и пострадавшим. Олейник сообщил, что выстрелил в воздух холостыми патронами и Тырышкин упал, виноват злоумышленник только в том, что оставил его и уехал. Через некоторое время он нашел труп мужчины и закопал его на 30 см и, по словам Олейника, это было его ошибкой.

Преступник также отметил, что после освобождения в 2019 году встал на путь исправления, создал семью, вел личное подсобное хозяйство, занимался строительством дома.

Но суд признал Олейника виновным в совершении преступления и приговорил его к 11 годам колонии особого режима. Помимо этого, преступника обязали выплатить сестре пострадавшего 3 млн морального ущерба.

Ранее сообщалось, что в питерском ресторане мужчина расстрелял оппонента и невозмутимо продолжил трапезу.

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Взято отсюда
19.03.2024

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