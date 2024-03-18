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Пластиковые окна в Горняке

Сибирских подростков приговорили к условному сроку за угон автомобиля

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В Кемеровской области суд приговорил 14-летнего местного жителя и двоих его 15-летних друзей к полутора годам лишения свободы, сообщает “Лента.ру”.

Сибирских подростков приговорили к условному сроку за угон автомобиля

Задержанный в наручниках.

Подростки раскаялись в содеянном и попали под условный срок.

В июне 2023 года осужденные ночью решили покататься на чужом автомобиле. Они проникли в салон и запустили двигатель.

Сидевший за рулем несовершеннолетний не справился с управлением, машина опрокинулась. Осужденные оставили автомобиль на одной из городских улиц и скрылись с места преступления.

Ранее для ночной романтической поездки по Рубцовску угонщик решил воспользоваться чужой машиной.

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Взято отсюда
18.03.2024

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