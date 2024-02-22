Сибирячка убила подругу, чтобы не делиться с ней пивом

Избила гостью кулаками и вонзила ей нож в спину и сердце

Острый нож в руке / Фото: amic.ru

Жительница Иркутска убила знакомую женщину, которая несколько раз попросила поделиться пивом, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Сибирячка пила алкоголь с сожителем в сторожке гаражного кооператива, когда в дверь постучала приятельница и попросила налить.

“Женщина отказала, однако ее собутыльник угостил даму, которая после этого еще несколько раз просила налить”, – отмечает канал.

Когда мужчина ушел в магазин за добавкой, женщина избила гостью кулаками и вонзила ей нож в спину и сердце.

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