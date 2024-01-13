Склад Wildberries загорелся в Санкт-Петербурге

Огонь охватил тысячу “квадратов”

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Крупный пожар произошел в Санкт-Петербурге на Московском шоссе, 153. По этому адресу расположен склад Wildberries.

Как рассказали в МЧС города, сообщение о пожаре поступило диспетчеру 13 января в 07:42. “В складском комплексе размером 350х320 метров, высотой 20 метров происходит горение на площади 1000 квадратных метров. В 08:01 пожару присвоен повышенный ранг № 2”, – отметили в пресс-службе.

Сведений о пострадавших пока не поступало. С огнем тем временем борются 83 спасателя и 20 единиц техники.

По данным “Базы”, в горящем складе находится одежда. Как узнал канал, за неделю до пожара здесь несколько раз ложно срабатывала пожарная сигнализация. “Когда она сработала сегодня, сотрудники сначала решили, что это опять ложная тревога”, – говорится в сообщении.

Взято отсюда