Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Склад Wildberries загорелся в Санкт-Петербурге

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Огонь охватил тысячу “квадратов”

Склад Wildberries загорелся в Санкт-Петербурге

Фото: соцсети

Крупный пожар произошел в Санкт-Петербурге на Московском шоссе, 153. По этому адресу расположен склад Wildberries.

Как рассказали в МЧС города, сообщение о пожаре поступило диспетчеру 13 января в 07:42. “В складском комплексе размером 350х320 метров, высотой 20 метров происходит горение на площади 1000 квадратных метров. В 08:01 пожару присвоен повышенный ранг № 2”, – отметили в пресс-службе.

Сведений о пострадавших пока не поступало. С огнем тем временем борются 83 спасателя и 20 единиц техники.

По данным “Базы”, в горящем складе находится одежда. Как узнал канал, за неделю до пожара здесь несколько раз ложно срабатывала пожарная сигнализация. “Когда она сработала сегодня, сотрудники сначала решили, что это опять ложная тревога”, – говорится в сообщении.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

«Должны воспринять как очередной вызов». Сколько денег потратят на медицину в 2024 году и почему этого недостаточно

13.01.2024

 Новости Алтай

«Может требоваться помощь психиатра». Зачем мать вывела ребенка на мороз без обуви

13.01.2024

 Новости Алтай

Диабет, инсульт, рак: 15 болезней, о которых расскажет ваш язык

13.01.2024

 Новости Алтай

«Это построение биографической памяти». Почему мы пересматриваем советские фильмы по сто раз

13.01.2024

 Новости Алтай

Парное или пастеризованное? Какое молоко полезно и кому от него лучше отказаться — объяснение экспертов

13.01.2024

 Новости Алтай

Массовые смерти, большая война и страшные болезни: известная провидица дала прогноз на 2024 год

13.01.2024

 Новости Алтай

От Японии до Америки: 10 россиян, которые нашли счастье за границей, — честные истории о жизни в новой стране

13.01.2024

 Новости Алтай

Огонь высотой 50 метров: мощный пожар уничтожает склад Wildberries под Петербургом

13.01.2024

 Новости Алтай

«Взлет невозможен». Почему севший в пшеничном поле самолет больше не поднимется в небо — мнения экспертов

13.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix