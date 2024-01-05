Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Скончался актер фильма “Брат-2” Константин Желдин

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В фильме Желдин сыграл водителя московского такси

Скончался актер фильма "Брат-2" Константин Желдин

Фото: кадр из фильма

4 января на 91-м году жизни скончался актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Константин Желдин. О смерти актера в телеграм-канале сообщил ректор ГИТИС Григорий Заславский.

“Умер Константин Желдин, один из старейших актеров России, до последних дней выходивший на сцену театра ОКОЛО. Годы брали свое, но актерский азарт не покидал его. 90 лет – конечно, преклонный, зрелый возраст, но когда и в эти годы у актера есть силы и желание выходить на сцену и сниматься в кино, смерть кажется несправедливой”, – написал  Заславский.

Желдин родился в 1933 году. Окончил Театральный институт им. Б. В. Щукина. Работал в московских театрах на Малой Бронной и Таганке, а также “Около дома Станиславского” у режиссера Юрия Погребничко. Играл в таких пьесах, как “Забыть или больше не жить”, “Дядя Ваня”, “Вишневый сад”, “Предпоследний концерт Алисы в стране чудес”, “С любимыми не расставайтесь” и других.

Получил широкую известность благодаря роли в фильмах “Семнадцать мгновений весны, сериалах “Ликвидация” и “Закрытая школа”. В фильме “Брат-2” Желдин сыграл водителя московского такси.

Ранее стало известно о смерти режиссера Елены Демидовой, снявшей фильм “Алиса в стране чудес”.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Черный воронок для счастливых фото: основатель барнаульского «Сталин-центра» — о выставке, музее и культе личности

05.01.2024

 Происшествия

Почти 40 украинских беспилотников сбили над Крымом и Краснодарским краем

05.01.2024

 Происшествия

Скончалась режиссер Елена Демидова, снявшая “Алису в стране чудес”

05.01.2024

 Происшествия

Умер известный алтайский мастер-камнерез Александр Ковацкий

05.01.2024

 Происшествия

Скончался актер фильма “Брат-2” Константин Желдин

05.01.2024

 Происшествия

Водитель рейсового автобуса сбил 10-летнюю девочку в Бийске

05.01.2024

 Интересное

СМИ: Настя Ивлеева из-за хейта решила покинуть Россию

05.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле продают BMW в редком цвете Monte Carlo Blau

05.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае в 2024 году планируют принять 2,4 млн туристов

05.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix