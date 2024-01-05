Скончался актер фильма “Брат-2” Константин Желдин

В фильме Желдин сыграл водителя московского такси

Фото: кадр из фильма

4 января на 91-м году жизни скончался актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Константин Желдин. О смерти актера в телеграм-канале сообщил ректор ГИТИС Григорий Заславский.

“Умер Константин Желдин, один из старейших актеров России, до последних дней выходивший на сцену театра ОКОЛО. Годы брали свое, но актерский азарт не покидал его. 90 лет – конечно, преклонный, зрелый возраст, но когда и в эти годы у актера есть силы и желание выходить на сцену и сниматься в кино, смерть кажется несправедливой”, – написал Заславский.

Желдин родился в 1933 году. Окончил Театральный институт им. Б. В. Щукина. Работал в московских театрах на Малой Бронной и Таганке, а также “Около дома Станиславского” у режиссера Юрия Погребничко. Играл в таких пьесах, как “Забыть или больше не жить”, “Дядя Ваня”, “Вишневый сад”, “Предпоследний концерт Алисы в стране чудес”, “С любимыми не расставайтесь” и других.

Получил широкую известность благодаря роли в фильмах “Семнадцать мгновений весны, сериалах “Ликвидация” и “Закрытая школа”. В фильме “Брат-2” Желдин сыграл водителя московского такси.

Ранее стало известно о смерти режиссера Елены Демидовой, снявшей фильм “Алиса в стране чудес”.

Взято отсюда