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Скончался народный артист СССР Юрий Соломин

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Причина смерти не уточняется, но в последнее время худрук Малого театра часто болел и регулярно обращался в больницу

Скончался народный артист СССР Юрий Соломин

Фото: ТАСС

Народный артист СССР Юрий Соломин скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении.

По информации Telegram-канала “112”, актер скончался дома в Спиридоньевском переулке в Москве. Причина смерти не уточняется, но в последнее время он часто болел и регулярно обращался в больницу – в последний раз Соломина выписали во вторник, 9 января. Незадолго до этого пресс-служба Малого театра сообщала, что художественный руководитель перенес инсульт в легкой форме.

Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал в Высшем театральном училище им. Щепкина, является профессором кафедры актерского мастерства. Занимал пост худрука Малого театра с 1988 года.

За свою карьеру Соломин сыграл почти в 60 фильмах, в том числе “ТАСС уполномочен заявить”, “Сны о России”, “Лунная радуга”, “Обыкновенное чудо” и других.

Взято отсюда

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