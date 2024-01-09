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Следком возбудил уголовное дело из-за гибели подростка от угарного газа на Алтае

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5 января тело 16-летнего подростка обнаружили в частном доме в одном из сел Тогульского района

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели подростка от угарного газа на Алтае

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели подростка в Тогульском районе Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Тело 16-летнего подростка обнаружили в частном доме в одном из сел района 5 января. У него зафиксировали признаки отравления угарным газом.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (“Причинение смерти по неосторожности”). Отмечается, что несовершеннолетний находился дома один. При осмотре места инцидента следователи установили нарушения при эксплуатации печного оборудования. 

Сейчас проводится необходимый комплекс следственных действий для установления обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы.

Взято отсюда

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