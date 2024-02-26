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Слонам и диким кошкам грозит исчезновение. Подробности

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Мигрирующим животным грозит исчезновение из-за изменений человеком Земли.

Слонам и диким кошкам грозит исчезновение. Подробности

Купание слонов в Барнауле.

Пятая часть мигрирующих видов диких животных, внесенных в Конвенциию их сохранения, находятся под угрозой, говорится в докладе агентства ООН.

Это киты, акулы, слоны, дикие кошки и другие. Всего — 1189 видов.

Наибольшую тревогу вызывает состояние мигрирующих рыб в мире — 97% которых находятся под угрозой исчезновения.

Большими угрозами являются — расчистка земель для сельского хозяйства, строительство дорог и инфраструктуры.

Ранее сотни барнаульцев пришли посмотреть, как циркачи купают слоних. Дрессировщики Большого варшавского цирка устроили показательное купание слонов перед куполом.

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Взято отсюда
26.02.2024

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