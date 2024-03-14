Слухи о “воскресении” Евгения Пригожина снова взбудоражили пользователей сети

Новыми слухами обрастает судьба основателя ЧВК “Вагнер”. Начали распространяться “доказательства” мистификации его гибели, сообщает “Царьград”.

Евгений Пригожин

В ростовских социальных сетях опубликовали фотографию мужчины в электричке, который якобы похож на Евгения Пригожина.

Все еще не верят в его гибель некоторые медийные лица. Некоторые говорят, что он мог схватить парашют и выпрыгнуть. Также есть версия, что он договорился с властями страны.

Ранее пользователи обсуждали, когда “черный ангел” Пригожин объявит, что он остался живым после авиакатастрофы.

Что произошло

23 августа 2023 года частный борт Embraer Legacy разбился в Тверской области. На борту находились три члена экипажа и семь пассажиров, все они погибли. В числе пассажиров были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

29 августа СМИ сообщили, что основателя ЧВК “Вагнер” похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

Евгений Пригожин Скриншот видео

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Взято отсюда

14.03.2024