Смертельная авария произошла на трассе в Алтайском крае

Водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком

Кадр из видео / Вкурсе22

Смертельная авария произошла на трассе Барнаул-Заринск 31 декабря. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля “Toyota Ipsum” выехал на полосу встречного движения и врезался в ГАЗ Next.

От полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия. Травмы получили женщина и ребёнок автомобиля Газ Next, им оказали медицинскую помощь.

По факту аварии проводится проверка. Подробности уточняются.

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