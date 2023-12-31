Смертельная авария произошла на трассе в Алтайском крае

Водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком
Кадр из видео / Вкурсе22
Смертельная авария произошла на трассе Барнаул-Заринск 31 декабря. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля “Toyota Ipsum” выехал на полосу встречного движения и врезался в ГАЗ Next.
От полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия. Травмы получили женщина и ребёнок автомобиля Газ Next, им оказали медицинскую помощь.
По факту аварии проводится проверка. Подробности уточняются.
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