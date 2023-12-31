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Смертельное ДТП произошло на трассе в Алтайском крае

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В Алтайском крае 31 декабря произошло смертельное ДТП на трассе Барнаул — Заринск.

Смертельное ДТП произошло на трассе в Алтайском крае

Полиция ночью. ДТП.

Водитель на Toyota Ipsum выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения.

Произошло столкновение с ГАЗ Next.

Водитель иномарки скончался на месте аварии до приезда медиков. Ехавшие в другом автомобиле женщина и ребенок получили травмы. Им оказана медпомощь, говорится в сообщении отделения пропаганды ГИБДД по Алтайскому краю.

Ранее в смертельном ДТП на границе с Алтаем погибли три человека.

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Взято отсюда
31.12.2023

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