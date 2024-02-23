реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

СМИ: перебежчик Кузьминов прожил в Вильяхойосе, где его убили, всего несколько дней

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Никто из местных жителей не знал мужчину

СМИ: перебежчик Кузьминов прожил в Вильяхойосе, где его убили, всего несколько дней

Максим Кузьминов / Фото: телеграм-канал Baza

Пилот-перебежчик Максим Кузьминов, убитый в испанском муниципалитете Вильяхойоса, прибыл туда буквально за несколько дней до своей смерти. Как сообщает El Mundo, никто из местных жителей не знал убитого.

Издание также отмечает, что пока не ясно, жил ли перебежчик в квартале, где его застрелили. При этом на обнаруженных у погибшего документах нашли его отпечатки пальцев.

Напомним, что Кузьминов угнал на Украину вертолет, на борту которого были бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Они не были в курсе его плана. После приземления оба попытались убежать в сторону границы РФ, но были убиты бойцами Вооруженных сил Украины.

Кирьянов был родом из Барнаула. Его похоронили 26 сентября в поселке Гоньба. На церемонии прощания стало известно, что его посмертно наградили орденом Мужества.

Накануне СМИ сообщили, что Кузьминова обнаружили мертвым на пандусе гаража в городе Вильяхойоса в Аликанте.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
В Камне-на-Оби медиков скорой помощи оснастили тревожными кнопками

В Камне-на-Оби медиков скорой помощи оснастили тревожными кнопками

Фото: Антон Червяков В Камне-на-Оби по примеру крупных городов Алтайского…

Узнать больше
Стало известно, кто получит прибавку к пенсии в марте 2024 года

Стало известно, кто получит прибавку к пенсии в марте 2024 года

Об этом расказали в РЭУ имени Плеханова. Источник фото: unsplash.com…

Узнать больше
В Алтайском крае увеличат патрулирование лесов

В Алтайском крае увеличат патрулирование лесов

В 2024 году в Алтайском крае увеличится количество патрулирований лесов…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp