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СМИ: Россия будет судиться с Западом из-за планов присвоить ее активы

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Международные правила, которые четко предписывают порядок действий в таком случае, отсутствуют

СМИ: Россия будет судиться с Западом из-за планов присвоить ее активы

Фото: unsplash.com

Россия готова судиться, чтобы предотвратить присвоение США и Евросоюзом замороженных активов Центробанка. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, Центробанк близок к подписанию соглашений с международными юридическими фирмами, которые могут представлять интересы Москвы при судебных разбирательствах. Источники утверждают, что российские власти также заказывали экспертные заключения по соответствующему законодательству и прецедентах в других странах. При этом риски того, что резервы России могут конфисковать, все еще остаются низкими.

В материале отмечают, что международные правила, которые четко предписывают порядок действий в таком случае, отсутствуют. По этой причине любые попытки захвата активов будут опираться на внутренние правовые нормы государств, которые ввели антироссийские санкции.

В результате средства с большой вероятностью будут заблокированы до тех пор, пока отношения с РФ не стабилизируются или же не появится общее решение по ситуации.

Взято отсюда

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