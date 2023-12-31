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Снежная повестка и здравствуй, Новый год.Что произошло на Алтае. И при чем форточка?

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Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 31 декабря.

Снежная повестка и здравствуй, Новый год.Что произошло на Алтае. И при чем форточка?

Главное за день в Алтайском крае.

Небесная канцелярия в последний день уходящего года показала, кто властелин на трассах, энергосистемах.

На регион обрушилась метель.

  • Закрыли движение по нескольким участкам трасс в Алтайском крае в “казахстанском направлении”.
  • Перекрыли движение на Чуйском тракте — от Барнаула до Бийска.
  • Барнаульские дорожники перешли на усиленный режим работы.
  • Устранялись повреждения на электросетях в пригороде Барнаула.

Зато снегу намело столько, что утром 1 января впору вставать на лыжи или бежать в парки на прогулки. Или прыгать по сугробам.

Но главное событие 31 декабря — наступающий Новый год. Да, он високосный. Но главное — правильно встретить и запустить его домой. За несколько минут до наступления полуночи откройте форточку и впустите со свежим воздухом зеленого дракончика (не змия, что немаловажно).

С наступающим! Всяческих благ, исполнения желаний, здоровья вам и вашим близким. На правах тамады — дежурный по ленте altapress.ru.

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Взято отсюда
01.01.2024

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