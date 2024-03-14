Соцсети: вертолет Ми-8 разбился в Магаданской области

Вертолет Ми-8 разбился в Магаданской области. Об этом сообщил источник 112.
Ми-8.
Вертолет Ми-8 с вахтовиками рухнул в районе Кварцевой горы в Магаданской области.
На борту находилось 20 человек. Есть погибшие и пострадавшие. Судно принадлежит “Дальнереченск Авиа”.
Ранее опубликовали последние слова экипажа Ил-76 перед авиакатастрофой в Ивановской области. Напомним, самолет загорелся в воздухе, пролетел над городом и рухнул. Погибли 16 человек.
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Взято отсюда
14.03.2024