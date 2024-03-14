реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Соцсети: вертолет Ми-8 разбился в Магаданской области

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Вертолет Ми-8 разбился в Магаданской области. Об этом сообщил источник 112.

Соцсети: вертолет Ми-8 разбился в Магаданской области

Ми-8.

Вертолет Ми-8 с вахтовиками рухнул в районе Кварцевой горы в Магаданской области.

На борту находилось 20 человек. Есть погибшие и пострадавшие. Судно принадлежит “Дальнереченск Авиа”.

Ранее опубликовали последние слова экипажа Ил-76 перед авиакатастрофой в Ивановской области. Напомним, самолет загорелся в воздухе, пролетел над городом и рухнул. Погибли 16 человек.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
14.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
«Попали в водоворот». Барнаульцы обвиняют риелтора в обмане на сотни тысяч рублей

«Попали в водоворот». Барнаульцы обвиняют риелтора в обмане на…

Полиция не стала возбуждать уголовное дело 13 марта 2024, 08:00310Написать…

Focus: нерешительность Запада привела к укреплению экономики России

Focus: нерешительность Запада привела к укреплению экономики России

Журналист издания Focus Габор Штайнгар утверждает, что антироссийские санкции провалились,…

В России появилось стадо коров, дающих легкоусваиваемое молоко

В России появилось стадо коров, дающих легкоусваиваемое молоко

В Краснодарском крае создали стадо коров, дающих легкоусваиваемое молоко Ученые ФГБНУ…

PLOS One: основанный на холоде метод Вима Хофа снижает уровень воспаления в теле

PLOS One: основанный на холоде метод Вима Хофа снижает уровень…

Метод «ледяного человека», спортсмена Вима Хофа, который рекламируется им как…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp