Соцсети: вертолет Ми-8 разбился в Магаданской области

Вертолет Ми-8 разбился в Магаданской области. Об этом сообщил источник 112.

Ми-8.

Вертолет Ми-8 с вахтовиками рухнул в районе Кварцевой горы в Магаданской области.

На борту находилось 20 человек. Есть погибшие и пострадавшие. Судно принадлежит “Дальнереченск Авиа”.

Ранее опубликовали последние слова экипажа Ил-76 перед авиакатастрофой в Ивановской области. Напомним, самолет загорелся в воздухе, пролетел над городом и рухнул. Погибли 16 человек.

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Взято отсюда

14.03.2024