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Сотрудник Wildberries признался в поджоге склада в Санкт-Петербурге

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Один из сотрудников сгоревшего склада Wildberries в Санкт-Петербурге после пожара заявил, что это он совершил поджог, сообщает SHOT.

Сотрудник Wildberries признался в поджоге склада в Санкт-Петербурге

Wildberries.

По данным канала, за две недели до масштабного пожара — 27 декабря — он писал в чате с коллегами, что склад «скоро будет гореть».

Тогда никто из работников не воспринял всерьез такое заявление. В день ЧП написавший сообщение сотрудник снова вышел на связь, после чего участники чата передали всю информацию правоохранителям, указывает news.ru. После этого работник удалил свой аккаунт. Его личность каналу неизвестна.

Что произошло

На складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом произошел масштабный пожар — порядка 70 тыс. квадратных метров складских площадей выгорели.

Следствие уже назвало виновных в пожаре на складе в Шушарах. Это неустановленные лица, отвечавшие за соблюдение правил противопожарной безопасности.

Почему “неустановленные” — пока непонятно.

Ущерб

Предварительно ущерб оценили в 10 млрд рублей. По другим данным, — 13.

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Взято отсюда
16.01.2024

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