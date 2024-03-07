реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Спящего мужчину ужалил в пах скорпион

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Спящего в гостинице Лас-Вегаса американца ужалил в пах скорпион, пишет Mirror.

Спящего мужчину ужалил в пах скорпион

Выставка «Удивительный мир пауков».

Он проснулся от мучительной боли в области паха. По словам ужаленного, ощущения были такие, словно его ударили ножом.

Американец встал и осмотрелся. И в кровати нашел скорпиона, указывает Газета.Ru.

Он обратился за помощью к медикам. И хочет подать в суд на отель.

Ранее гигантских пауков со всего мира привезли в Барнаул. Большинство представленных пауков относят к самому крупному семейству — птицеедов. По одной из версий, свое название они получили, потому что исследователи видели, как один из пауков убил колибри.

Один из самых опасных представителей скорпионов — андроктонус толстохвостый. Его яд убивает взрослого человека за семь часов.

Не все скорпионы одинаково опасны. Бояться стоит тех, у кого маленькие клешни. В этом случае вероятность, что членистоногое ужалит, высока.

Факт

В мире существует более 40 тыс. видов пауков. Всех их объединяет два основных признака: восемь ног и особые ротовые органы — хелицеры. Они представляют собой нечто среднее между укороченными ногами и челюстями.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
07.03.2024

горняк22 телеграм
«Барбос, не бойся». Алтайский полицейский спас собаку на пожаре — видео

«Барбос, не бойся». Алтайский полицейский спас собаку на пожаре — видео

Сотрудник ДПС успокоил пса и увез подальше от огня 7…

Узнать больше
В форме и с цветами: посмотрите, как алтайские полицейские поздравили женщин с наступающим 8 Марта

В форме и с цветами: посмотрите, как алтайские полицейские поздравили женщин с наступающим 8 Марта

Правоохранители подарили девушкам тюльпаны 7 марта 2024, 12:30159Написать комментарий В…

Узнать больше
«Она в полицию звонила, звала на помощь»: в Челябинске участник СВО убил бывшую жену, пока ехал наряд

«Она в полицию звонила, звала на помощь»: в Челябинске участник СВО убил бывшую жену, пока ехал наряд

Можно ли было спасти женщину? 7 марта 2024, 13:00102Написать комментарий…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp