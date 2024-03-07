Спящего мужчину ужалил в пах скорпион

Спящего в гостинице Лас-Вегаса американца ужалил в пах скорпион, пишет Mirror.

Выставка «Удивительный мир пауков».

Он проснулся от мучительной боли в области паха. По словам ужаленного, ощущения были такие, словно его ударили ножом.

Американец встал и осмотрелся. И в кровати нашел скорпиона, указывает Газета.Ru.

Он обратился за помощью к медикам. И хочет подать в суд на отель.

Ранее гигантских пауков со всего мира привезли в Барнаул. Большинство представленных пауков относят к самому крупному семейству — птицеедов. По одной из версий, свое название они получили, потому что исследователи видели, как один из пауков убил колибри.

Один из самых опасных представителей скорпионов — андроктонус толстохвостый. Его яд убивает взрослого человека за семь часов.

Не все скорпионы одинаково опасны. Бояться стоит тех, у кого маленькие клешни. В этом случае вероятность, что членистоногое ужалит, высока.

Факт

В мире существует более 40 тыс. видов пауков. Всех их объединяет два основных признака: восемь ног и особые ротовые органы — хелицеры. Они представляют собой нечто среднее между укороченными ногами и челюстями.

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Взято отсюда

07.03.2024