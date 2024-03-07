Спящего мужчину ужалил в пах скорпион

Спящего в гостинице Лас-Вегаса американца ужалил в пах скорпион, пишет Mirror.
Выставка «Удивительный мир пауков».
Он проснулся от мучительной боли в области паха. По словам ужаленного, ощущения были такие, словно его ударили ножом.
Американец встал и осмотрелся. И в кровати нашел скорпиона, указывает Газета.Ru.
Он обратился за помощью к медикам. И хочет подать в суд на отель.
Ранее гигантских пауков со всего мира привезли в Барнаул. Большинство представленных пауков относят к самому крупному семейству — птицеедов. По одной из версий, свое название они получили, потому что исследователи видели, как один из пауков убил колибри.
Один из самых опасных представителей скорпионов — андроктонус толстохвостый. Его яд убивает взрослого человека за семь часов.
Не все скорпионы одинаково опасны. Бояться стоит тех, у кого маленькие клешни. В этом случае вероятность, что членистоногое ужалит, высока.
Факт
В мире существует более 40 тыс. видов пауков. Всех их объединяет два основных признака: восемь ног и особые ротовые органы — хелицеры. Они представляют собой нечто среднее между укороченными ногами и челюстями.
Самое важное – в нашем Telegram-канале
Взято отсюда
07.03.2024