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Спустя год задержали обвиняемую в крупном мошенничестве экс-руководителя Жилфонда в Барнауле

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Полиция Аргентины задержала россиянку Людмилу Авдюхину, которая была объявлена в международный розыск по обвинениям в мошенничестве. Об этом 3 января сообщили “Известия” со ссылкой на газета La Nacion. Женщина была руководителем барнаульского офиса Жилфонда.

Спустя год задержали обвиняемую в крупном мошенничестве экс-руководителя Жилфонда в Барнауле

Офис "Жилфонда Барнаул".

Иностранное издание отмечает, что Авдюхина прибыла в Аргентину в январе 2023 года. Ее задержали спустя год рядом с местом, где она проживала. Женщина старалась часто меняла адреса, чтобы ее было тяжелее поймать.

При этом во время своего нахождения в Аргентине через подставных лиц Людмила Авдюхина делала инвестиции в недвижимость.

В чем она обвиняется

В декабре 2022 года из офиса барнаульского “Жилфонда” пропали деньги клиентов, которые они хранили в индивидуальный ячейках на период заключения сделок. Речь может идти о более 100 млн рублей.

Коллеги заподозрили исчезнувшую после этого директора Людмилу Авдюхину. На нее завели уголовное дело и объявили в розыск. Вероятнее всего, на эти средства она и уехала из страны.

2 марта 2023 года агентство недвижимости выплатило деньги всем пострадавшим клиентам. О точной сумме выплат неизвестно.

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Взято отсюда
03.01.2024

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