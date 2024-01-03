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Сразу две аварии произошли в нагорной части Барнаула

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В одном случае оказался заблокирован подъезд к лыжной базе

Фото: amic.ru

Сразу два ДТП произошло в нагорной части Барнаула днем 2 января. Из-за них на некоторое время оказалось затруднено движение.

Одна авария случилась на улице Ляпидевского – там столкнулись два кроссовера. Вероятно, один из них пытался сдать назад с парковки и не рассчитал маневр. ДТП временно осложнило подъезд к лыжной базе. Кадры с места предоставил корреспондент amic.ru.

Сразу две аварии произошли в нагорной части Барнаула

Фото: “2ГИС”

Еще одно ДТП произошло на улице Аванесова возле пешеходного перехода. Кадры опубликовал очевидец в “2ГИС”. Там легковушка столкнулась с грузовиком.

О пострадавших в обоих случаях не сообщается.

Взято отсюда

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