Стала известна причина смерти трехлетнего малыша из Сибири, который пообедал котлетой и умер

5 ноября altapress.ru писал, что в Красноярском крае трехлетний малыш умер после того как съел котлету. На данный момент стала известна причина смерти ребенка.

Скорая помощь.

Диагноз мальчика, который погиб после обеда домашними котлетами — отравление нитритной солью. Отец по незнанию превысил норму в сто раз.

Известно, что муж и жена делали из фарша колбасу. Однако очень хотели сохранить у мяса цвет и продлить его срок годности. Мужчина решил добавить нитритную соль, но переборщил с добавкой.

При этом во время жарки такие мясо выделяет нитрозамины. Супруги этого не знали и приготовили из него сковородке котлеты. После еды ребенку стало плохо, и его доставили в ФАП, где он скончался. Это же мясо съел котенок — животное погибло.

Ранее сообщалось, что мать случайно купила шестилетнему мальчику конфеты с наркотиком. К счастью, ребенок выжил.

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Взято отсюда

18.01.2024