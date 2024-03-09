реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Стали известны подробности аварии в центре Барнаула. Есть пострадавшие

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

На пересечении ул. Молодежной и пр. Красноармейского произошло жесткое ДТП. О подробностях рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Стали известны подробности аварии в центре Барнаула. Есть пострадавшие

ДТП в центре Барнаула

Водитель Hyundai Solaris dо время поворота налево на регулируемом перекрестке столкнулся со встречным автомобилем Audi А5.

После столкновения Audi A5 отбросило на тротуар. Пострадал пешеход. Его госпитализировали.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Ранее серьезное ДТП произошло на перекрестке в центре Барнаула.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
09.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Проблемы с наркотиками, развод родителей, концерт с Bon Jovi: как выглядят и чем занимаются дочки российских звезд

Проблемы с наркотиками, развод родителей, концерт с Bon Jovi:…

Думаете, им помогли знаменитые фамилии? 9 марта 2024, 18:00147Написать комментарий…

Полина Гагарина собралась на пенсию: почему 36-летняя певица решила завязать с концертами

Полина Гагарина собралась на пенсию: почему 36-летняя певица решила…

Этим летом у нее будет «итоговое» выступление 9 марта 2024,…

Денег хватило на два года: сбежавший из России актер Семен Трескунов просит о помощи

Денег хватило на два года: сбежавший из России актер…

У себя в соцсетях он опубликовал подробное резюме 9 марта…

Кумир советских детей и секс-символ XX века. За что мы любим Гагарина?

Кумир советских детей и секс-символ XX века. За что…

10 малоизвестных фактов о первом космонавте 10 марта 2024, 00:0937Написать…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp