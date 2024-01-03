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Стали известны подробности инцидента с пьяными сибиряками и раненным бойцовским псом

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В начале января в одном из районов Новосибирска случилось происшествие. Сотрудник ДПС выстрелил в стаффорширского бультерьера, который напал на него. Там же сопротивление пытались оказать его владельцы.

Стали известны подробности инцидента с пьяными сибиряками и раненным бойцовским псом

Метель, ГИБДД.

Владельцев собаки остановили патрулирующие улицу сотрудники ГИБДД. Как уточнили правоохранители, сибиряки ехали на автомобиле «ВАЗ-2112» в состоянии алкогольного опьянения. Животное было вместе с ними в салоне.

Водителя попросили предъявить документы, однако последовал отказ. Он попытался оказать сопротивление. В результате, на место происшествия вызвали дополнительный экипаж ДПС.

Когда с нарушителями начали разбираться, то 29-летняя пассажирка «ВАЗ» сняла поводок с пса и отпустила бультерьера на улицу.

«Находясь на улице без намордника, животное напало на одного из сотрудников ДПС. Для защиты жизни и здоровья, его напарник применил огнестрельное оружие и ранил собаку. Животное было доставлено в ветеринарную клинику, где ему оказали медицинскую помощь», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Пьяных сибиряков доставили в отдел полиции.

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Взято отсюда
03.01.2024

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