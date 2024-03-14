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Стали известны подробности жесткого ДТП в центре Барнаула. Жуткое видео

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Днем 13 марта на перекрестке пр. Красноармейского и ул. Никитина произошла серьезная авария, сообщает пресс-служба ГИБДД по Алтайскому краю.

Стали известны подробности жесткого ДТП в центре Барнаула. Жуткое видео

ДТП 13 марта.

На пересечении улиц столкнулись два легковых автомобиля.

Предварительно установлено, что водитель Hyundai Creta при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся со встречным автомобилем Nissan Tiida.

Пострадали оба водителя, им оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее страшная авария произошла в центре Барнаула.

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Взято отсюда
14.03.2024

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