Стали известны подробности жесткого ДТП в центре Барнаула. Жуткое видео

Днем 13 марта на перекрестке пр. Красноармейского и ул. Никитина произошла серьезная авария, сообщает пресс-служба ГИБДД по Алтайскому краю.
ДТП 13 марта.
На пересечении улиц столкнулись два легковых автомобиля.
Предварительно установлено, что водитель Hyundai Creta при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся со встречным автомобилем Nissan Tiida.
Пострадали оба водителя, им оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку.
Ранее страшная авария произошла в центре Барнаула.
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Взято отсюда
14.03.2024