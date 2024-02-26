Стали известны подробности смертельного ДТП в Алтайском крае

Несколько легковых автомобилей столкнулись на трассе К-09 в Змеиногорском районе, сообщает пресс-служба ГИБДД.
ДТП на трассе К-09.
Водитель за рулем Toyota Premio при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Camry.
После этого произошло столкновение с автомобилем Toyota Corona Premio.
В результате ДТП четыре человека погибли, трое получили травмы различной степени тяжести.
Ранее массовое ДТП произошло на Змеиногорском тракте в Барнауле.
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Взято отсюда
26.02.2024