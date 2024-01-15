Стало известно, что Антон Шеломенцев мог получить взятку в виде автомобиля

Новые подробности о деле вице-мэра Барнаула сообщает “Толк”.

Заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев

Ранее стало известно, что Антону Шеломенцеву предъявлено обвинение в получении взятки в размере 2 млн рублей.

Сообщают, что столько мог стоить его автомобиль. Его якобы передали чиновнику в 2020 году за покровительство барнаульского перевозчика.

Деньги предназначались за предоставление наиболее выгодных маршрутов.

Ранее вице-мэра Барнаула Шеломенцева оставили на два месяца в СИЗО.

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Взято отсюда

15.01.2024