Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Стало известно, какой перевозчик дал взятку замглавы Барнаула Шеломенцеву

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Предприниматель заручился покровительством чиновника за 2 миллиона рублей

Стало известно, какой перевозчик дал взятку замглавы Барнаула Шеломенцеву

Фото: скриншот из видео/ “ТВ-Толк”

Взятку в особо крупном размере заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев получил от предпринимателя Олега Бесчастного. Сейчас перевозчик, который обслуживает маршруты общественного транспорта № 73, 75, 80, находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщил источник amic.ru.

Как уточняет собеседник агентства, за 2 миллиона рублей чиновник оказывал покровительство бизнесмену и способствовал беспрепятственной работе на маршрутах, которые считаются среди пассажироперевозчиков выгодными. Хотя, как указывают инсайдеры, автобусы даже не соответствовали требованиям – они были слишком малой вместимости.

“Предварительно выявлены случаи, когда по маршруту ездил транспорт, не позволяющий вместить должный пассажиропоток”, – уточнил источник.

Amic.ru попытался связаться с предпринимателем, но нам это не удалось.

Как ранее сообщал amic.ru, Антона Шеломенцева задержали сотрудники ФСБ 11 января. По месту его жительства и работы были проведены обыски. Чиновник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ (“Основания задержания подозреваемого”). В ближайшее время следователи направят в суд ходатайство о заключении Шеломенцева под стражу. В отношении руководителя, который дал чиновнику взятку, также возбуждено уголовное дело о даче взятки. Сейчас оно расследуется.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Из-за шторма в Барнауле транспортная катастрофа: пробки побили рекорд

11.01.2024

 Происшествия

Водитель шесть часов умирал от инсульта, а гаишники думали, что он пьян или наркоман

11.01.2024

 Происшествия

Стало известно, какой перевозчик дал взятку замглавы Барнаула Шеломенцеву

11.01.2024

 Происшествия

69-летний мужчина сбил ребенка на пешеходном переходе в Рубцовске

11.01.2024

 Новости Рубцовск

Гроза и ветер больше 111 км/ч. Как Алтайский край пережил штормовую погоду 11 января

11.01.2024

 Новости Рубцовск

69-летний мужчина сбил ребенка на пешеходном переходе в Рубцовске

11.01.2024

 Гороскоп

Думайте о себе. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 6 января

11.01.2024

 Интересное

Сверхнагрузка: как прошли новогодние праздники для медслужбы Алтайского края

11.01.2024

 Интересное

В Барнауле местами не работают светофоры и отсутствует уличное освещение

11.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix