Стало известно, когда “черный ангел” Пригожин объявит, что он остался живым после авиакатастрофы

По-прежнему не утихают споры о том, что экс-глава ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин не погиб в авиакатастрофе в августе прошлого года.

Евгений Пригожин

В канун 2024 года в сети появился ролик, в котором рассказывается, что бойцы ЧВК в разное время защищали мирных людей в горячих точках планеты. Затем упоминается авиакатастрофа.

За кадром — мужской голос, который называет «вагнеровцев» черным ангелом и говорит о том, что кто-то попытался этого ангела остановить, однако сделать это невозможно, пишет vesiskitim.ru.

Пользователи сети решили, что Евгений Пригожин жив и объявит о себе 25 января 2024 года. Почему выбрана именно эта дата — неизвестно. Во всяком случае, пока.

Позывной Бибер

Более того, уже 7 января в СМИ появилась информация о том, что считавшийся казненным боец ЧВК “Вагнер” с позывным Бибер “воскрес”. Хотя ранее считалось, что он погиб под Артемовском (Бахмутом). Военкоры опубликовали свежие фото с этим военнослужащим, сделанные на фронте, пишет ctnews.ru.

Версии “чуда”

Погиб не Евгений Пригожин, а его двойник. Так как доверять генетической экспертизе, да еще и при загадочном исчезновении останков, — сложно.

Ни на одну из видеокамер аэропорта Пригожин в день отлета не попал.

Приверженцы версии «Пригожин жил, жив и будет жить» считают, что просто еще не пришло время для его возвращения, указывает moscoweveryday.com.

Во всяком случае, это основные конспирологические версии, обсуждаемые в сети. Ждем 25 января.

Между тем ранее в сети появилось видео с “живым” Пригожиным и взволновало людей.

Что произошло

23 августа 2023 года частный борт Embraer Legacy разбился в Тверской области. На борту находились три члена экипажа и семь пассажиров, все они погибли. В числе пассажиров были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

29 августа СМИ сообщили, что основателя ЧВК “Вагнер” похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

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Взято отсюда

10.01.2024