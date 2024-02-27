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Студентка из Москвы напала на свою однокурсницу с огромной кувалдой

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Инцидент произошел в туалете РГГУ.

Студентка из Москвы напала на свою однокурсницу с огромной кувалдой

Кувалда.

Причиной конфликта оказался парень, который встречался с двумя девушками одновременно, сообщает SHOT.

Как оказалось, отношения обеих пар продолжаются уже почти год. Накануне нападения парень решил раскрыть все карты, заявил, что ему надоел любовный треугольник и “выбрал” пострадавшую. Обиженная девушка ушла, но сказала, что отомстит. Не соврала.

Злоумышленница пронесла в университет испанскую полутора килограммовую кувалду в пакете и в перерыве подошла к сопернице в туалете. Девушка напала на нее и успела сделать один удар по голове, после чего пострадавшая убежала. Из туалета соперница выбежала в крови, ей вызвали скорую.

К счастью, госпитализация не потребовалась, студентке зашили лоб и отправили домой.

Обе студентки вернулись на учебу, но пострадавшая написала заявление в полицию о нападении.

Ранее сообщалось, что в Барнауле раздетый парень бегал с окровавленным ножом. Его подозревают в убийстве

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Взято отсюда
28.02.2024

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