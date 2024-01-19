Суд арестовал главу узбекского землячества по делу о возбуждении ненависти

Баратов свою вину не признал

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал главу узбекского землячества “Ватандош” Усмана Баратова после его поста об участниках СВО. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве, пишет РИА Новости.

Отмечается, что подозреваемый вину не признал. По уголовному делу назначили судебные экспертизы, в том числе лингвистическую и компьютерно-техническую.

Напомним, что ранее Баратов опубликовал в “Одноклассниках” пост, в котором ситуацию с ценами на яйца он сопроводил картинкой с курами, на которых была уничижительная по отношению к участникам спецоперации надпись. Кроме того, он неодобрительно высказывался к использованию слова “русские”.

Позднее следователи возбудили уголовное дело по п. “в” ч. 2 ст. 282 УК РФ (“Возбуждение ненависти либо вражды, а равно уничижение человеческого достоинства”).

Взято отсюда