реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Суд взыскал со Стеллы Штань и директора детсада Happy Baby больше 5,5 млн рублей

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Адвокаты женщин возражали против решения о взыскании

Суд взыскал со Стеллы Штань и директора детсада Happy Baby больше 5,5 млн рублей

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С экс-представителя губернатора и правительства Алтайского края в Заксобрании Стеллы Штань и директора барнаульского детсада Happy Baby Елены Воротниковой взыскали более 5,5 млн рублей. Об этом сообщает “Банкфакс” со ссылкой на решение суда.

Деньги взыскали за то, что Штань и Воротникова по личному усмотрению пользовались субсидией в 14 млн рублей, которая должна была пойти на развитие детского сада.

Похищенные средства Штань ранее вернула, а теперь с обеих сторон взыскали компенсацию.

Защита женщин пыталась оспорить решение, однако оно осталось в силе, и в обоюдном порядке они должны будут выплатить указанную сумму.

Напомним, что прокуратура просила для Стеллы Штань пять лет условно, и четыре – в качестве испытательного срока. Кроме того, обвинение требовало выплатить 500 тысяч рублей штрафа.

В 2021 году суд принял решение и приговорил Штань к трем годам условно.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Барнаул встал в 9-балльных пробках: где не проехать и во сколько это закончится

16.01.2024

 Новости Алтай

Речной вокзал и Борзовая заимка. Где в Барнауле можно искупаться в купели на крещение 2024 — список

16.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле вновь открыли проезд по площади Сахарова — там убрали ледовый городок

16.01.2024

 Новости Алтай

В Белокурихе двоих людей спасли из пожара. Обошлось без пострадавших

16.01.2024

 Новости Алтай

Барнаульца, убившего свою жену, будут судить в закрытом режиме — дело вновь пересматривают

16.01.2024

 Новости Алтай

В алтайском селе при пожаре погибли двое детей: всё, что известно

16.01.2024

 Новости Алтай

Барнаульский маньяк признался в новом убийстве. Про него сняли очередной документальный фильм

16.01.2024

 Новости Алтай

От Знаменского монастыря до Речного вокзала. Как в Барнауле пройдет крестный ход

16.01.2024

 Новости Алтай

Чуйский тракт трижды перекроют для проезда военных колонн. Дата и время закрытия трассы

16.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске