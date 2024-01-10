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Супругов из Алтайского края осудят за гибель детей при пожаре

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Муж и жена знали о том, что проводка находится в аварийном состоянии, но ничего не сделали для ее ремонта

Супругов из Алтайского края осудят за гибель детей при пожаре

Фото: unsplash.com

Супруги из Алейского района предстали перед судом по обвинению в гибели детей при пожаре. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, инцидент произошел в селе Вавилон в июне 2023 года.

По информации следствия, супружеская пара, зная, что электропроводка работает в аварийном режиме, в нарушение требований пожарной безопасности не предприняли мер к ее ремонту. В результате 3 июня 2023 года произошло возгорание горючих материалов кладовой, где находилась распределительная коробка с оголенными электропроводами – в это время в жилище находилась хозяйка и трое ее малолетних детей.

“Женщина успела вынести из горящего помещения грудного ребенка, а спасти трехлетнюю девочку и шестилетнего мальчика ей не удалось, они погибли на месте происшествия от острого отравления окисью углерода”, – рассказали в СК. Следователи собрали достаточные доказательства и передали дело в суд. Теперь супругам грозит наказание по ч. 1 ст. 109 УК РФ (“Причинение смерти по неосторожности”), в том числе и тюремный срок.

Взято отсюда

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