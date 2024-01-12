Связь перевозчика Бесчастного с делом Шеломенцева подтвердили несколько источников

Инсайдеры указывают, что задержан и посредник, который передал деньги чиновнику из администрации города Барнаула

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Факт задержания в ноябре 2023 года барнаульского предпринимателя Олега Бесчастного по делу о даче взятки в особо крупном размере заместителю главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антону Шеломенцеву amic.ru подтвердили два авторитетных источника. Сейчас перевозчик, обслуживающий маршруты общественного транспорта № 73, 75, 80, на свободе, но по подписке о невыезде, уточняют инсайдеры. Возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ “Дача взятки”.

“В отношении посредника тоже возбуждено уголовное дело, он находится под стражей”, – уточнил источник.

Дозвониться до Олега Бесчастного amic.ru не удалось. Однако свое отношение к громкому уголовному делу он опроверг изданию “Толк”.

“Мной заинтересовались [правоохранительные органы]? Не знаю. Ничего не могу сказать, не знаю, откуда у вас такие сведения, у меня таких сведений нет. При чем тут Шеломенцев и я? Мы на разных планетах”, – так ответил на вопрос об интересе со стороны правоохранителей Бесчастный.

Как ранее сообщало наше издание, за 2 миллиона рублей чиновник оказывал покровительство бизнесмену и способствовал беспрепятственной работе на маршрутах, которые считаются среди пассажироперевозчиков выгодными. Хотя автобусы даже не соответствовали требованиям – они были слишком малой вместимости.

Антона Шеломенцева задержали сотрудники ФСБ 11 января. По месту его жительства и работы были проведены обыски. Чиновник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ (“Основания задержания подозреваемого”). В ближайшее время следователи направят в суд ходатайство о заключении Шеломенцева под стражу. В отношении руководителя, который дал чиновнику взятку, также возбуждено уголовное дело. Сейчас оно расследуется.

Взято отсюда