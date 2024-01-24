Табун лошадей похитили в Алтайском крае

По словам потерпевшей, животных уже ищут полицейские

Кони бегут / Источник: unsplash.com

Неизвестные похитили табун лошадей в Романовском районе Алтайского края. Об этом рассказала местная жительница телеграм-каналу “Инцидент Барнаул”.

По ее словам, около 100 животных похитили в ночь на 23 января. “По следам – гонят на Тюменцево. А там, видимо, в Казахстан”, – отметила потерпевшая.

В поиске животных уже задействованы полицейские.

В 2023 году барнаулец похитил у сельчанина двух лошадей и жеребенка, чтобы оплатить лечение ребенка. На горожанина завели уголовное дело.

Взято отсюда