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Такой день. Конфликт барнаульцев с автоцентром и фейки о плате за доставку подарков

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О главных событиях Алтайского края за 27 декабря

Такой день. Конфликт барнаульцев с автоцентром и фейки о плате за доставку подарков

Фото: unsplash.com

Минтранс Алтайского края и администрация Барнаула 27 декабря вручили награды представителям дорожной отрасли, принимавшим участие в реконструкции путепровода на проспекте Ленина. Заместитель министра транспорта Александр Мошкин отметил, что ввод моста в эксплуатацию – очень важное событие.

Сразу несколько барнаульцев обвинили салон “Автосила” в том, что тот без разрешения передал их машины другим людям. Взамен горожанам, по их словам, предоставили автомобили значительно дешевле и с множеством дефектов. В автосалоне эти обвинения отрицают и настаивают, что люди были согласны на обмен. Собственники в это время подают заявления в полицию. В ситуации разбирался amic.ru.

В городских мессенджерах распространяется сообщение, что в некоторых барнаульских школах с родителей собирают деньги за доставку новогодних подарков, которые учащиеся начальных классов в Алтайском крае получают бесплатно. Такая информация якобы от родителей ребят, обучающихся в школе № 103, поступила и в чат-бот телеграм-канала amic.ru.

Взято отсюда

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