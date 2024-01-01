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Такой день. Рост стоимости проезда в маршрутках Барнаула и удар возмездия Минобороны

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О главных событиях за 1 января

Такой день. Рост стоимости проезда в маршрутках Барнаула и удар возмездия Минобороны

Фото: unsplash.com

Стоимость проезда в общественном транспорте увеличилась в Барнауле с 1 января до 35 рублей, однако пока повышение коснулось только нескольких нерегулируемых маршрутов. Речь идет о № 18, 27, 58, 50 и 65.

Сотрудники ГИБДД города Барнаула усилили контроль за пьяными водителями в новогодние праздники. Инспекторы будут нести службу в усиленном режиме до окончания каникул. 

При пожаре в многоквартирном десятиэтажном доме на улице Попова в Барнауле, который произошел в новогоднюю ночь, сотрудникам МЧС удалось спасти женщину. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 15 человек, в том числе два ребенка.

Российские военные 1 января провели ракетный обстрел позиций ВСУ в Харькове. Эта атака стала актом возмездия за обстрел жилых кварталов в центре Белгорода, в результате которых погибли 24 человека, в том числе четверо детей.

Серьезное ДТП произошло недалеко от поселка Черницк в Алтайском крае. В результате столкновения двух автомобилей в одном из них пассажиры оказались зажаты. Чтобы их вызволить, потребовалась помощь сотрудников МЧС. 

Взято отсюда

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