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Такой день. Задержание бизнесмена и дополнительные деньги на ремонт дорог в Барнауле

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О главных событиях Алтайского края за 20 марта

Такой день. Задержание бизнесмена и дополнительные деньги на ремонт дорог в Барнауле

Ледоход в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле задержали известного бизнесмена Евгения Клейнатовского. Его “Монтажная компания ПР-Холдинг” возводила многоквартирный дом на ул. Партизанской, 76, – уголовное дело возбудили после того, как на ситуацию обратил внимание замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил выделить дополнительно 100 млн рублей на ремонт дорог в Барнауле. Теперь городскому комитету по финансам, налоговой и кредитной политике нужно подготовить соответствующие изменения в бюджет города. Их рассмотрят на ближайшей сессии Барнаульской городской Думы.

Компания СЗ “Сибирской уют” (входит в ГК “Союз” семьи Отмашкиных) стала победителем аукциона, на котором разыграли квартал 2012. Он прошел 20 марта на площадке РТС-тендер. Девелопер предложил за участок площадью 8,2 га рядом с ТЦ Metro колоссальные 428,6 млн рублей и обошел другого претендента – “Строительную инициативу” Юрия Гатилова. Его компания остановилась на сумме 420,3 млн рублей.

Вскрытие рек в Алтайском крае ожидается в первой декаде апреля, но резкое похолодание в ближайшие несколько недель может отложить ледоход в регионе. Об этом в новом выпуске программы “Переговорка” на amic.ru рассказал заместитель начальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер.

Взято отсюда

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