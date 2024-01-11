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Такой день. Задержание вице-мэра Барнаула и снос памятника “Алеша” в Болгарии

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О главных событиях Алтайского края за 11 января

Такой день. Задержание вице-мэра Барнаула и снос памятника "Алеша" в Болгарии

Фото: unsplash.com

11 января сотрудники ФСБ задержали вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева. По месту его жительства и работы были проведены обыски. Чиновник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ (“Основания задержания подозреваемого”). Причиной стали подозрения во взятке, которую он якобы получил от одного из барнаульских пассажироперевозчиков.

В Болгарии депутаты муниципального совета Пловдива предложили демонтировать памятник советскому солдату-освободителю “Алеша”. Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов обратился к жителям болгарского Пловдива с просьбой встать на защиту памятника.

В Алтайском крае 10-летнего мальчика, который несколько месяцев назад получил серьезную травму головы, отправят на самолете в Москву в клинику Рошаля. Сейчас с “Аэрофлотом” согласовывают перевозку необходимого оборудования. Также сотрудники Минздрава договариваются с департаментом Москвы о доставке мальчика из аэропорта в клинику, где ребенка ждут 15 января.

Взято отсюда

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